傳奇落幕！林丹宣布退役　另覓人生賽場

羽毛球壇一代球王林丹，周六突然在微博宣布退役，結束20年的國家隊生涯。現年36歲的「超級丹」表示：「2000-2020，整整20年，我也要跟國家隊說再見了，原來說出口真的很難。」2000年開始入選中國國家隊的林丹，過去20年奪獎無數，包括北京奧運及倫敦奧運的男單金牌，同時5度奪得世錦賽冠軍。

林丹在退役宣言中回憶：「2000年，我為成為了『中國隊的林丹』興奮又自豪。我的家人、教練、隊友還有球迷陪我度過了很多巔峰時刻和艱難的低谷時期，每一次奮力地跳殺都是對勝利的渴望。走過四個奧運征程，一直沒有想過離開，也不願去想。我把一切都獻給了這項熱愛的運動。『堅持』，每個煎熬的時刻我對自己說，讓自己的體育生涯可以拉得更長一些。比起年少單純地追求名次，這些年我更想挑戰一個『老』運動員的身體極限，實踐永不放棄的體育精神。37歲的我，體能和傷痛已經不再允許自己和隊友並肩作戰了。有感恩、有不捨、有不甘也有無奈。之後的日子，我希望有更多的時間陪伴家人，也會去尋找新的『賽場』。」

與林丹亦敵亦友的馬來西亞名將李宗偉，以「小虎隊Hashtag」發文回應「宿敵」掛拍的決定，字裏行間流露出二人微妙深厚的情誼：「請相信歡笑淚水所有的約定，都是忘不掉的日記。我最偉大的對手#林丹三缺一很久了，為你驕傲。」林丹與李宗偉近20年交手40次，創造多場經典大戰，並肩羽壇GOAT，李宗偉因患癌而最終退役，他與林丹絕對演繹出「識英雄重英雄」的高尚情操。

【林丹20年中國隊生涯輝煌戰績】

2面奧運金牌（2008、2012）

5次世界錦標賽冠軍（2006、2007、2009、2011、2013）

5面亞運金牌（單打 2010、2014; 團體 2006、2010、2018)

6次湯姆斯盃冠軍（2004、2006、2008、2010、2012、2018）

5次蘇迪曼盃冠軍（2005、2007、2009、2011、2015）

4次亞洲錦標賽冠軍（2010、2011、2014、2015）

1面東亞運金牌（2019）

5面全運會金牌（單打 2005、2009、2013、2017; 團體 2017)