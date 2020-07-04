久保建英搶晒鏡　用數據羞辱新C朗

周六(4日)凌晨西甲，馬德里體育會憑艾華路莫拉達梅開二度，加上佐治高基入1球，以3比0大勝馬略卡，但身價達1.26億歐元嘅馬體會前鋒祖奧菲歷斯，表現仍然冇料到，踢到54分鐘就被換走。呢位「新C朗」離場時，更大發脾氣，唔知佢係不滿教練施蒙尼嘅調動，定係嬲自己踢得差。

祖奧菲歷斯自從對奧沙辛拿，個人梅開二度之後，近5場西甲都冇波入，亦冇助攻，佢今場3次射門都唔中目標，結果踢到54分鐘，施蒙尼就用安祖哥利亞入替佢。祖奧菲歷斯行到場邊後，執起個波，大力用拳頭打走個波，明顯好不滿咁早被換走。

賽後，施蒙尼話仍然信任祖奧菲歷斯嘅個人能力，但自己一向唔太注重球員個人表現，而係更加關注團隊配合，似乎認為祖奧菲歷斯今場太過「獨食」。

至於有「日本美斯」之稱嘅馬略卡中場久保建英踢足90分鐘，佢有6次成功扭過對手，反觀祖奧菲歷斯只有1次，久保建英仲有5次關鍵傳球，祖奧菲歷斯同樣亦只有1次。

根據Whoscored賽後評分，久保建英獲得7.73分，祖奧菲歷斯只有6.66分，今場「新美斯」鬥「新C朗」，高下立見。