歐鎧淳Work from home　不斷搵方法進步

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歐鎧淳、石偉雄、姚錦成等9位港將周六(4日)現身旺角波鞋街THE FOREST商場出席《我們的WFH》香港運動員相展開幕禮。對於奧運延期，歐鎧淳直言擔心巔峰狀態難以保持，在家工作這後段時間亦令她反思不少：「之前因為疫情只能『Work from home 』，每一天專注做好運動員本分，反而有一種找回初心的感覺。」

疫情令賽事陷入停擺，一班本地運動員為保持狀態在家中也不能閒著，本地知名運動攝影師程詩詠正正受到賽艇運動員李嘉文及輪椅劍擊手余翠怡在家「練功」啟發，策劃今次《我們的WFH》 香港運動員相展，親自到訪石偉雄、余翠怡、謝影雪、陳銘泰、姚錦成、歐鎧淳、李嘉文、何柱霆和陳浩源家中拍攝。他讚揚香港運動員面對疫情挑戰仍然十分自律、態度正面：「體院關閉情況下他們都在家中想盡辦法保持體能，展示了無限創意。例如拍攝當天陳銘泰直接揹起弟弟做深蹲，因為他說家中物品不夠重呢！」

跳出水面在家中大跳鋼管舞的歐鎧淳在今次相展令人眼前一亮，她笑言因為已經達標，教練容許她做自主訓練：「最近都嘗試很多不同運動，用有趣方式保持狀態，多謝教練信任我，當然自己也要更自律。」不過說回自己最後一屆奧運，延期的消息令她大感無奈：「我已經28歲了，準備第4次去奧運，我也不知道下年能否重回這個高水準。沉澱之後發現一年原來很長，所有事都要重新經歷一次。」她表示年初在澳洲訓練時狀態甚佳，只差一秒游出個人最佳時間，「感覺自己達到顛峰，是以往訓練從未試過有過的感覺。現在唯有更努力，不停找方法進步。」假如東京奧運最終閉門作賽，歐鎧淳支持本地電視台轉播賽事，「四年一度奧運會對我們、甚至香港來說都是一股很大的正能量。」

「真的幾Sad，球隊狀態原本很好，突然又要停下來。我不喜歡等待，特別是看不到未來的等待。」32歲的姚錦成皺起眉頭道出了運動員的心聲。香港男子七人欖球隊原於今年6月於世界遺材賽再爭奪東京奧運資格，可惜隨著奧運延期一年，遺材賽暫時仍未有確實舉行日期，加上年度大賽香港國際七人欖球賽取消，隊中華將姚錦成透露，和泳隊一樣，男子七欖隊亦會舉行隊內賽以重拾比賽狀態。這位港隊主力4月亦趁著疫情的空檔期動刀處理腰椎間盤突出的舊患，他表示目前康復進度良好，已經開始跑步。早前已投資6位數字推出抗菌產品的姚錦成亦透露兩個未來大計，其一是舉辦國際慈善賽，為受疫情影響生計的運動員、球會籌款：「賽事計劃於9月份上演，屆時會以閉門形式舉行，並於網上直播，目前正與欖總商量有關詳情。」另外，他計劃組新球會，主力培養青年軍升上港隊，為青訓出一分力。

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