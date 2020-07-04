【林丹退役】10大激情、精湛鏡頭回放　

人生有幾多個20年？憑高超的左手強攻型打法創造「超級丹時代」，林丹歷年來成就了 2面奧運金牌、5次世界錦標賽單打冠軍、5面亞運金牌、6次湯姆斯盃冠軍、5次蘇迪曼盃冠軍、4次亞洲錦標賽冠軍、1面東亞運金牌及5面全運會金牌的「金滿貫」，每次上場總激情四射，百份百投入、施展無窮的戰鬥力，與李宗偉、陶菲克及蓋德堪稱羽毛球壇「四大天王」，譜寫一段又一段歷史，教人回味。

以下精選了這位魅力天王，由2004年第一次捧走全英賽錦標至今的經典鏡頭，他魚躍飛身救球，或在香港贏得錦標後除衫咆哮的興奮，都一一留在球迷心坎中。

2008年8月17日，又一次林丹PK李宗偉的「巔峰對決」，北京奧運男單金牌戰，爭奪的是二人均未染指過的奧運金牌。結果，當年25歲的林丹打破「世錦賽冠軍不能在第二年奪得奧運金牌的魔咒」，成為史上首位先獲羽毛球世界冠軍，又摘奧運金牌的球手，以2比0勝出後他豪邁地躺在球場地板上，忘我演繹萬般艱辛後達成目標的愉悅。

林丹贏得個人首面奧運金牌後，走向北京工業大學體育館內的觀眾席前，擁抱主場球迷的祝福，享受屬於他生涯登峰的一刻。

青春總是令人回味！甫晉身國家成年隊不久的林丹，臉上稚氣未脫，於2004年3月的全英賽決賽，勇挫當時得令的丹麥天王蓋德，捧走生涯首個「三大錦標」，宣告林丹王朝正式降臨。

愛情路上一直牽着隊友謝杏芳的手，2013年世界錦標賽林丹擊敗李宗偉再一次封王後，於頒獎台前擁着謝杏芳深情一吻，永留甜蜜。

每一次對着李宗偉，真是何等的矚目及精彩，這對羽壇上的歡喜冤家於2006年香港公開賽又一次撞頭，林丹在一場激烈程度爆燈的決賽中再次勝出，用盡全身力氣兼青筋爆現慶祝，這個用球衣笠頭的扯爆姿勢，亦成為賽事的難忘鏡頭。

直率的林丹偶爾在場上展露脾氣，2008年1月的南韓公開賽面對東道主球手李炫一，林丹在首局大比分勝出後，連續兩局刁時反輸給李炫一，球證的判決亦具爭議性，導致林丹走到對面與南韓教練發生推撞等場面。

廣州亞運會是「林李對決」的奧運戲碼翻板戰，在天河體育館早已迫爆了球迷及記者，最終要部分證件類別的記者被拒絕進場，火爆程度可見一斑，比賽中以2比1擊敗李宗偉，取得其首枚亞運個人金牌，同時實現了其個人「大滿貫」。林丹興奮若狂先後脫下球衣和球鞋拋上觀眾席，引起球迷哄搶。

當你已進入完全投入的比賽時，就會像林丹一樣，面容扭曲也不在意，這是出於全身力量都出盡的反應？即使面露怪相，也沒有惹起球迷反感，2005年林丹助中國贏得蘇迪曼盃，攝記將年輕力壯的他極力致志的扣殺，凝住下來。

總有李宗偉！倫敦奧運頒獎台上，又是林丹站在中間。衞冕的他在決賽當仁不讓，再挫「千年老二」李宗偉而登頂，後者哀傷的臉容令多少人感歎「既生瑜、何生亮」。

2013年世界錦標賽決賽，李宗偉中途受傷，林丹走到賽場另一邊作出安慰。在林丹的時代下，李宗偉始終要飾演悲情主角。而這個魚躍救球也是「超級丹」力量的表現。