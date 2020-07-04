曼聯入球騷！怒炒般尼茅夫5比2

曼聯周六(4日)晚主場出擊，與般尼茅夫合演入球騷，結果紅魔鬼在先失球下反勝5比2，聯賽3連勝，不敗走勢增至16場，在車路士對屈福特前，暫以55分殺入英超前4位置，歐聯席位之爭掀起高潮。

曼聯賽前一度傳出「雙核心」保羅普巴與波基斯費南迪斯操練時相撞受傷，結果2人齊齊正選亮相，開賽10分鐘，費南迪斯突破防線，同對方門將單對單起腳笠射，可惜力度過猛高出。

16分鐘般尼茅夫攻勢，曼聯後防走漏史坦尼斯拿斯，畀佢左路落底線，先通哈利馬古尼坑渠，再於乘迪基亞封唔晒近柱位勁射破網，客軍領先1比0。

不過曼聯逐漸控制戰局，並於29分鐘追平，費南迪斯禁區頂分波，格連活特門前無人看管怒射破網扳平1比1，4分鐘後曼聯另一攻勢令般尼茅夫後衞犯手球獲得12碼，拉舒福特主射建功，曼聯反超前2比1，完半場前安東尼馬迪爾於左路切入中路勁射彎入死角，曼聯領先3比1完半場。

易邊後48分鐘，後備上陣嘅艾歷拜利犯手球輸12碼，祖舒亞京治操刀追成2比3，但都擋唔住曼聯攻勢，54分鐘格連活特門前得機射個掛網波，個人梅開二度，曼聯再度拉開比數領先4比2。

59分鐘費南迪斯罰球直射網仔冇得救，曼聯贏到5比2，之後再無入球，最終曼聯大勝5比2全取3分。