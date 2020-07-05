拜仁捧埋德國盃！三冠王叫胡

拜仁慕尼黑繼早前蟬聯德甲冠軍之後，又再捧盃，於周日(5日)凌晨德國盃決賽，以4比2擊敗利華古遜，成功衞冕，史上第20次獲得呢項錦標！拜仁慕尼黑今季已經有2個盃落袋，下一步目標當然係8月重開嘅歐聯賽事，勢必乘勝追擊，力爭成為三冠王。

拜仁慕尼黑今場贏得好輕鬆，開波16分鐘就由阿拉巴主射罰球入網，打開紀錄，跟住到基拿比窄角度射入，呢位24歲翼鋒今季各項賽事入咗20球，成為自2014年湯馬士梅拿之後，首位單季入波達「20+」嘅德國本土球員。

利華古遜落後2球，仲要再送禮，拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基離門30碼凌空抽射，本來冇乜角度，但利華門將哈迪基竟然拍咗個入網。

雖然利華古遜之後由施雲賓達追番1球，但都阻唔到羅拔利雲度夫斯基梅開二度，呢位波蘭國腳將自己保持嘅德國盃決賽最多入球紀錄，刷新至8球。踢到補時，利華古遜由夏維斯射入12碼，但仍然輸2比4。

拜仁慕尼黑連奪德甲及德國盃之後，將於下月出戰歐聯16強次回合主場對車路士，拜仁首回合大勝3比0，晉級機會高唱入雲。拜仁亦成為今季歐洲4大聯賽之中，唯一仲有機會問鼎三冠王寶座嘅球隊。