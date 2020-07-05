【有片】等咗394日！C朗終於射入罰球

周六(4日)深夜意甲「都靈打吡」，祖雲達斯主場以4比1大勝拖連奴，球星C朗射入1個靚罰球。呢位35歲葡萄牙球王相隔394日，終於再次射入罰球，亦係佢加盟祖雲達斯以來，第1次為呢支意甲豪門射入罰球。C朗今季意甲已有25球進帳，成為祖雲達斯近59年以來，首位單季聯賽入到25球嘅球員。

開賽3分鐘，祖雲達斯就由保羅戴巴拿入波打開紀錄，呢位阿根廷國腳喺意甲重開後4場都有波入。

同樣連續4場建功嘅仲有C朗，佢先助攻古達度入波，跟住離門約25碼主射罰球破網。C朗對上次射入罰球，已經係2019年歐國聯對瑞士。根據統計，C朗職業生涯累積入55個罰球，比宿敵美斯多3球。

C朗近16場意甲有15場取得入球，包括貢獻20個入球及5次助攻，效率驚人。佢今季意甲已入咗25球，對上1位獲得呢個成績嘅祖記球員，要數到1961年嘅施禾里。C朗現時比射手榜一哥拉素前鋒恩莫比尼少4球，餘下8場聯賽仲有得追。

至於拖連奴雖然今場由比洛迪射入12碼，但後衞迪積迪積擺烏龍，造就祖雲達斯贏以4比1。由於第2位拉素以0比3不敵AC米蘭，令到祖雲達斯榜首優勢拉開至7分，奪冠機會大增。