皇馬今晚8點開波　可以足球撈飯

星期日賽事焦點，同大家研究西班牙甲組聯賽，由畢爾包主場對皇家馬德里。

皇馬復賽後6戰全勝，以4分優勢反壓巴塞上榜首，爭標形勢大好，由於賽程頻密，皇馬只求贏波，不求大勝。

畢爾包球風勇悍，復賽後6仗僅輸1場，狀態唔差，該隊主場出名難應付，皇馬要取勝絕不容易。

雙方近5次交手，皇馬僅得1勝4和，當中4次開2球或以下，今場對碰入球不會太多，捧2.5球入球細機會高。

名家：邪神

焦點賽事直播表

周日6:00pm 韓職 尚州尚武 Vs 全北汽車

無綫85台

周日8:00pm 西甲 畢爾包 Vs 皇家馬德里

Now 632

周日9:15pm 英超 紐卡素 Vs 韋斯咸

Now 621

周日11:15pm 意甲 國際米蘭 Vs 博洛尼亞

Now 638、有線654及614；myTV Super

周日11:30pm 英超 利物浦 Vs 阿士東維拉

Now 624

周一2:00am 英超 修咸頓 Vs 曼城

Now 621

周一3:45am 意甲 拿玻里 Vs 羅馬

Now 638、有線654及614；myTV Super

周一4:00am 西甲 維拉利爾 Vs 巴塞隆拿

Now 632