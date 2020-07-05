皇馬今晚8點開波 可以足球撈飯
2020年07月05日 10:00
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周日8:00pm 西甲 畢爾包 Vs 皇家馬德里
星期日賽事焦點，同大家研究西班牙甲組聯賽，由畢爾包主場對皇家馬德里。
皇馬復賽後6戰全勝，以4分優勢反壓巴塞上榜首，爭標形勢大好，由於賽程頻密，皇馬只求贏波，不求大勝。
畢爾包球風勇悍，復賽後6仗僅輸1場，狀態唔差，該隊主場出名難應付，皇馬要取勝絕不容易。
雙方近5次交手，皇馬僅得1勝4和，當中4次開2球或以下，今場對碰入球不會太多，捧2.5球入球細機會高。
名家：邪神
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