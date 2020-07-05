18歲新星續約即入波　阿仙奴前四仲有機

啱啱同阿仙奴續約嘅18歲新星布卡約沙卡，用表現證明自己係物有所值，周六喺英超冷靜地半窩利抽射破網，協助球隊以2比0擊敗狼隊，爭前四仲保持希望，即成為傳媒焦點，更點評沙卡係兵工廠今季嘅最佳簽約。

布卡約沙卡43分鐘抽入靚波，射入佢個人首個英超入球，亦證明球隊同佢續約完全正確，雖然沙卡整場波嘅參與度唔多，8次成功傳球，全場觸球28次，但勝在做好自己本份。沙卡由青年隊上黎，過去都試過喺一隊入波，今季貢獻咗4球10助攻，前途無量。

「我依家先係18歲，為阿仙奴踢波係我嘅夢想，無論教練放我打咩位，我都會努力做好本份，呢一世我都唔會唔記得呢個禮拜，我嘅未來都係留喺呢度。」沙卡啱啱續約，續約前嘅周薪僅5000英鎊，不過，阿仙奴無公布沙卡嘅新合約內容，有傳媒就話佢嘅周薪大幅提升，簽約到2024年。

賽後阿迪達對呢位新星讚不絕口，「沙卡嘅表現相當搶眼，但仲有好多改善空間，整支球隊都充滿活力，大家都好享受，相信好嘢會繼續嚟。」拿卡鍚迪隨後再為兵工廠射多一粒，為阿仙奴鎖定勝局，並且係佢今季英超嘅首個作客入球，阿仙奴取得三連勝，升到積分榜第7，距離第4位嘅車路士落後8分。