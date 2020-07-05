西甲殺入大直路　皇馬巴塞捧邊隊好？

西甲剩餘5輪比賽，爭標進入最後直路，皇家馬德里、巴塞隆拿今晚分途出擊俱遇硬仗，其中皇馬會喺早場作客畢爾包。畢爾包表現向來夠硬淨，以皇馬復賽後經常見好即收演出，相信呢場會係一場少交收比賽，首選2.5球入球細。（Now 632及611台周日晚8時直播）

今場作客嘅皇馬復賽勇不可擋，近6戰全勝，並乘着巴塞近4場聯賽3次失分，以4分優勢反壓對手於榜首帶頭，爭標形勢大好，但要留意「銀河艦隊」喺呢段頻密賽程期間，主帥施丹往往只求3分，領先後經常歎慢板，同時，前線所以皇馬喺6場比賽中加埋只入12球、失2球，近3場都開2球或以下。

畢爾包硬淨唔易啃

另邊廂，畢爾包停擺期間有老將阿度里斯宣布退役，不過對呢支擅打整體戰、以勇悍風格見稱嘅球隊冇太大影響，佢哋復賽後6場聯賽只輸1場，唯一敗仗係作客魯營球場僅負巴塞0比1，近4場聯賽贏3場，狀態可靠，而且佢哋主場出名難打，今季16場聯賽主場取得9勝4和3負，強如巴塞隆拿、馬德里體育會及維拉利爾作客都要失分而回，絕對不易應付。

睇埋往績，原來皇馬近5次鬥畢爾包只贏過一次，其餘4次打成平手，兩隊加埋只入咗7球，4次總入球開2球或以下，足證兩軍近年交手形勢均非常接近，好難爭取入波，捧入球細最好路。

名家：笛子波童

爭標雙雄餘下賽程

皇家馬德里（排名︰1）

9/7 主Vs 艾拉維斯

13/7 客Vs CF格蘭納達

16/7 主Vs 維拉利爾

19/7 客Vs 雷加利斯

巴塞隆拿（排名︰2）

9/7 主Vs 愛斯賓奴

13/7 客Vs 華拉度列

16/7 主Vs 奧沙辛拿

19/7 客Vs 艾拉維斯

開賽時間以賽會最後公布為準。