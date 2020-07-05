曼聯天價中堅變傻仔　遭羞辱式通坑渠擊潰

曼聯喺周六(4日)晚英超雖然以5比2大勝般尼茅夫，但對於紅魔鬼中堅哈利馬古尼而言，卻係1場噩夢，因為呢位身價高達8500萬鎊(約8.2億港元)嘅英格蘭國腳，遭對手羞辱式「通坑渠」推過，成失波罪人，網民寸爆呢位天價後衞只有業餘水平。

當時踢到15分鐘，般尼茅夫中場史坦尼斯拿斯喺禁區左邊底線攞到波，冇角度射門，哈利馬古尼亦上前封位，以為萬無一失。

點知史坦尼斯拿斯輕輕一推，通咗哈利馬古尼「坑渠」，再窄角度射入，為般尼茅夫領先1比0，曼聯門將迪基亞都估唔到馬古尼咁都畀人擺脫，硬食被射爆。

從片段見到馬古尼以為自己封晒位，對手一定要回傳，於是有所鬆懈，冷不提防之下，被史坦尼斯拿斯「通坑渠」推過。馬古尼反應非常笨拙，猶如紙板公仔，場面實在好肉酸，唔似係1位頂級中堅應有表現。

網民紛紛抽水恥笑馬古尼，包括話：「馬古尼嘅球員生涯已經被史坦尼斯拿斯摧毀。」、「堅尼(前曼聯隊長)又有攻擊目標。」、「唔好再將馬古尼同雲迪積克相提並論，唔該。」

事實上，哈利馬古尼今季不時「派膠」失誤，包括上月英超對熱刺，馬古尼被貝雲積輕鬆爆過射入，今場又變「雪糕筒」，被對手玩弄於股掌之中。曼聯英超3連勝背後，真係要提防哈利馬古尼呢粒「計時炸彈」。