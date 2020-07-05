熱火再有球員「中招」！NBA累計確診20+

NBA繼續有球員確診，美媒再爆熱火出現第三位新冠肺炎的確診球員，球隊訓練館已即關閉，據NBA公布的最新確診數字中，再有9球員10職員「中招」。

據美媒報道，繼早前有兩位球員「中招」之後，熱火陣中再有一位球員確診，除了上周確診的「入樽王」戴歷鍾斯之外，其餘前後三人都未有透露姓名，而除了3名球員之外，亦至少一名熱火的工作人員的檢測呈陽性，因此熱火亦已關閉球隊訓練館，而幾位「中招」職球員均不會於周三隨隊到迪士尼，待康復後再到奧蘭多與大軍會合。在停擺前，熱火以41勝24負於東岸排第4。

此外，快艇亦有球員確診，據悉是後衞沙文，他將不能隨球隊到奧蘭多，而能否趕得上歸隊也是一個疑問，按NBA規定，他必須隔離14天，然後再進行檢測，要連續兩次結果轉陰性才能歸隊。沙文於去年初由76人交易到快艇，今季在球隊擔任重要角色，出場47次，場均得到9.7分，三分球命中率為39.2%。快艇就有成員確診新冠肺炎，日前已關閉訓練場館。

NBA首批參加復賽的球隊預計在下周五抵達奧蘭多，聯盟周六（4日）再公布檢測結果，再有9人確診；自6月23日起為351人檢測，當中有25人結果呈陽性，而在6月24至29日為344人進行檢測，則有9人確診，而為球隊共884人進行檢測則有10人結果呈陽性。NBA復賽於本月30日重開，7月22日起進行熱身賽。

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