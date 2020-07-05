榜首戰和波！韋婉婷繼續正選揾到最佳位置

成功外流阿爾巴尼亞聯賽班霸維拉斯尼亞（Vllaznia）的香港女足代表韋婉婷，周日(5日)凌晨面對阿普朗尼亞（Apolonia）的聯賽榜首大戰中，再度正選披甲，結果「韋婉」在這場硬仗中上陣83分鐘，幫助球隊作客0比0賽和對手，賽後繼續穩佔榜首席位，下輪只要贏波，便可提前一輪捧走聯賽冠軍兼鎖定歐聯資格。

過去多場比賽面對聯賽中較弱對手，「韋婉」都以正選身份登場，幫助球隊以大比數取勝，今場大戰面對聯賽積分榜位列次席的强敵阿普朗尼亞，再獲主帥重用的「韋婉」全場貢獻2次射門，其中更有一次射中目標，可惜未能破門，賽後接受資深傳媒人Graeme Chan訪問時，她亦坦言今仗比賽强度有明顯提高：「比賽節奏更快，對抗性更高，同之前比賽好唔同。其實上下半場都有機會，可惜入唔到波。」

今仗開局被委以進攻中場重任的「韋婉」，早段發揮較為拘謹，上半場尾端球隊作出調整，將其調至右前鋒位置後，「韋婉」的表現才有明顯改善，更多次為球隊製造出險情。「韋婉」坦言與隊友溝通上依然存在困難，令其在中場位置一度迷失，相反右前鋒位置更自由，有助自己發揮：「踢中場嗰陣，同隊友溝通上係一個問題，第二係自己唔係好知道點樣同隊友配合。相反你打前面嘅時候，唯一要諗就係點樣入波，點樣製造機會，更講求個人能力，可以更自由去做自己擅長嘅嘢。」她表示賽前已經預計今仗會是一場硬仗，對比賽强度并未感到驚喜，更直言非常享受這種快節奏的賽事。

阿爾巴尼亞女子聯賽已經戰至最後兩輪，榜首的維拉斯尼亞現時以5分領先第二位的阿普朗尼亞，衞冕聯賽冠軍只是時間上的問題，維拉斯尼亞下仗將迎戰中游分子Kinostudio。