祖高域夫婦陽轉陰　美網考慮畀醫護入場睇波

早前由網球一哥祖高域舉辦的慈善賽引發多人確診新冠肺炎，上周四（2日）其團隊宣布「一哥」與妻子確診十日後對病毒已回復陰性反應。由於歐美疫情仍未完全受控，加上今次「網球群組」集體感染，令人關注8月31日展開的美國網球公開賽，以及緊接在9月舉行的法國網球公開賽有否足夠防疫措施保障參賽球員。

美國疫情仍然嚴峻，但美網舉辦地紐約情況近日稍為緩和，7月2日確診人數回落至雙位數（84人）。日前美國網球總會代表Lew Sherr接受《ESPN》訪問時表示，「如果紐約在未來一個半月情況理想，會考慮邀請一部分前線醫護人員及其家人來看比賽，人數將會是場館可容納人數的10％左右。」

至於法網賽委態度更加樂觀，法國網球聯會主席Bernard Giudicelli表示，「假如法國疫情沒有惡化下去，法網將開放50至60％看台座位，每日人數約2萬。」據知，法網門票將於7月9日發售，但由於疫情問題加上兩大滿貫賽期相近，已令不少Top 10球手卻步，祖高域及拿度等人會否參賽仍是一大問號。

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