F1重開　保迪斯開齋　紅牛狂投訴遭報應

新一季一級方程式（F1）延遲超過3個月後，周日（5日）終於奧地利站拉開戰幔，最終以頭位起步的平治車手保迪斯由頭帶到落尾，以1小時30分55秒739取得新賽季首個分站冠軍，法拉利的勒卡歷（Charles Leclerc）緊隨其後得第2，至於麥拿倫的20歲車手諾利斯則首次登上頒獎台。

連續兩場背靠背奧地利站的首場對決，正賽未見綠燈已經戲劇性十足，其中有主場之利的紅牛車隊，賽前為了提升贏面，可謂絞盡腦汁。排位賽期間，紅牛車隊先向賽會投訴平治車隊的全新雙軸轉向技術（DAS）違規未果，再向場監投訴平治車手咸美頓遇黃旗沒有減速，結果成功令排位賽原本取得第2的「黑帝」被罰退後3位起步。

第2位的起步資格由紅牛車隊的麥斯韋斯塔本頂上，只可惜他們未能將優勢轉化為分數，先有「韋少」的戰車於第11圈出現故障，早早與雷諾的「四萬哥」列卡度等車手提早退場。第61圈時，艾爾賓（Alex Albon）與咸美頓爭位時再出現意外，令前者排名大跌。

賽前種種鬧劇，難免對平治造成影響，其中力爭7屆世界冠軍的「黑帝」咸美頓，以第5位起步後，很快拉近與頭位車手保迪斯的距離，但與艾爾賓發生的意外，令其再被賽會加罰5秒處分，基本判定「黑帝」無緣今站冠軍爭奪，新賽季首戰坐上全新黑色平治戰車就出師不利。猶幸保迪斯繼取得今季首個頭位起步後，今場全程領先車群，完美發揮平治戰車良好性能，最終以1小時30分55秒739順利奪得首個分站冠軍。咸美頓僅得第4，而兩位紅牛車手首戰皆未能取得分數。

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