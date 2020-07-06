曼城慘遭40碼笠死！等做最弱老二

曼城上場英超係威係勢，以4比0大勝冠軍利物浦，但周一(6日)凌晨英超作客卻0比1不敵修咸頓，亦係領隊哥迪奧拿教波生涯第1次聯賽作客3連敗。

曼城今場有26次射門，卻1球都入唔到，而且後防仲出現嚴重失誤，踢到16分鐘，曼城左閘辛真高於中線附近被修咸頓中場史超活岩士唐逼甩腳下球，前鋒查阿當斯上前跟進，見曼城門將艾達臣摩拉斯企得太出，離門40幾碼，第1時間起腳笠射入網，就憑呢球世界波擊敗曼城。

曼城今季英超已經輸咗9場，比過去2季聯賽敗仗總和仲要多3場，「藍月亮」近5場英超作客輸4場，亦係領隊哥迪奧拿教波生涯第1次遭受聯賽作客3連敗打擊。

佢話有時都搵唔到輸波原因：「我哋輸咗，但唔可以否定球隊今季進攻出色，創造好多機會，但我哋亦輸咗唔少比賽，雖然好難搵到真正原因，但仍然要繼續探討，尋找入更多波，輸更少比賽嘅方法。」

值得一提，2017/18球季曼城拋離亞軍曼聯達19分，成為英超史上冠亞軍最大積分距離紀錄，曼城現時落後利物浦23分，隨時會破紀錄，但角色調轉，曼城今季可能成為英超「最弱亞軍」。