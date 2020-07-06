港超聯　費蘭度開工！堅Sir：佢一定幫到球隊

備戰本地波復賽的東方龍獅，周一(6日）早上於將軍澳足球訓練基地復操，除新加盟的巴西攻擊手費蘭度、亞歷斯祖及鄭子森首度公開現身之外，當日宣布加盟的守將唐道碧亦有跟操，主教練李志堅直言幾位新兵加盟，有助增強球隊實力，並強調即使一班新援未能於復賽登場，球隊亦有足夠人腳應付今季餘下賽事。

今早首課復操，東方龍獅一班球員在32度烈日下，分批進行體能測試，旨在協助教練團收集球員身體機能數據，令球隊對球員狀態有更清楚了解，其中由傑志轉投的巴西翼鋒費蘭度，自然成為全場焦點，可見這位新兵與東方龍獅原本陣中的森巴幫談笑甚歡，很快已經和新隊友打成一片。

「堅Sir」透露已和這位巴西強援簽約兩年，直言費蘭度在本地球壇早已打響名堂，很榮幸能獲這位猛將加盟：「費蘭度咁多年嘅表現，大家都有目共睹，大家都好熟悉佢，點都會幫到球隊。」至於後防新兵唐道碧（Toby），過往於和富大埔與不少現時東方龍獅球員共事，對新隊友絕不陌生，「堅Sir」表示早在青年軍時期就對Toby有所認識，他的加盟有助進一步加強後防人腳儲備。

多位強援於停擺期間來投，然而新註冊球員於復賽後，能否為新東家上陣，或會出現變數，「堅Sir」認為復賽後不少球會會因此受到影響。至於聯賽形勢，他則覺得雖然各隊之間分差不大，但在剩餘場數不多的情況下，會更難出現變數，東方龍獅復賽後會處於被動狀態。

另外，下季新增「超級外援」名額一事近期再成為熱議話題，7月初足總港超會議中，球會代表曾表決通過新修改議案，「堅Sir」會見傳媒時，亦表示球隊會視乎「超級外援」的最新情況，再考慮是否進一步增兵，他亦就對有關議題發表意見，直言對新安排有所保留：「其實我哋一直都唔支持呢件事，考慮到現時本地球員已經冇乜出場機會，第二係我哋打過亞冠亞協，你會見到依家外面（外援名額）都係用緊3+1，咁如果香港用4+1，係唔係最理想呢？」

「堅Sir」認為現行制度下，球會已經可以引入「超級外援」，擔心再增加門檻，只會令球會之間的差距更大，對公平競技有影響：「好希望足總董事解釋吓，係用乜嘢理據覺得要增加『超級外援』名額，明明依家都可以請人。係唔係有得請嗰幾隊就出多幾個外援，冇得請就出少個？好多問題係值得大家去思考。」他認為「超級外援」的出現，對改善本地球市的確會有幫助，亦會尊重最終決定，但呼籲業界對措施安排要多加考慮。