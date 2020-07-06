港超聯　費蘭度：係時候尋找新挑戰

新加盟的33歲巴西籍翼鋒費蘭度，對於轉投東方十分期待：「自己已經效力傑志5年，喺時候有個新轉變同尋找新挑戰。」

費蘭度表示自己係休季期間返了巴西1個半月：「主要都係陪住屋企人同享受生活，因為巴西疫情都好危險。」能遇上一眾巴西同鄕同舊隊友，費蘭度難掩開心之情：「好似盧卡斯同辛祖咁之前一齊效力過傑志，相信佢哋都好開心。」

最後「費7」仲多謝粉絲一直支持：「自己之後會繼續努力，贏更多錦標送比佢哋。」

至於周一（6日）公布加盟的26歲防守球員唐道碧，教練李志堅認為「Toby」非常適合東方：「自細就認識唐道碧，佢非常有記律性，喺本地質素比較好嘅後衞，可以加強球隊防守。」唐道碧則感謝教練信任：「想報答『堅sir』同幫球隊贏波，另外球隊入面有差唔多一半都係前大埔球員，所以都好高興可以同佢哋再次成為隊友。」

談及加盟之後的目標，「Toby」笑言想如今個上半季好般，不斷獲得上陣機會，他謂：「首要目標係盡力爭取正選，始終東方競爭都比較大。東方有好多好球員，希望可以向佢哋學習，令到自己更進一 步。」唐道碧補充謂自己在球季停擺期間完全沒有鬆懈：「自己keep住做gym訓練，同做其他運動，好似跑步、網球、1對1足球等去維持狀態。」