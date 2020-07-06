專欄輪住嚟　冇理由企定定等皺㗎？

之前都同大家講過，喺本地波3月尾休戰開始，好多球員喺冇波練、冇比賽嘅日子，唔計自己創業嗰啲，都有去做兼職幫補吓。但隨住就嚟復賽，各隊開始操番，做兼職嘅球員亦都少咗啲，繼續做嘅多數都係仲未搵到班落，或者新簽合約未開始嗰啲。

到呢一刻仲未有班落嘅球員，坦白講真係冇諗過會咁多，希望過一排個情況可以好番啲。雖然前路看不清，但都冇理由企定定等皺㗎，好似上半季踢和富大埔嘅許嘉樂咁，有「C牌」嘅佢之前佢一直拍住「大佬」梁冠聰，帶一間中學同一間小學嘅代表隊。加陣仲等緊一、兩間球會回覆嘅「嘉樂仔」，嚟緊就會搵埋情況差唔多嘅兩個「行家」梁星耀同李家豪，喺佢帶開校隊嘅一間小學度，搞暑期足球訓練班，想知多啲詳情，就去「嘉樂仔」嘅facebook睇啦！

「仲等緊呀，之前都有去啲球隊度跟吓操，亦都傾過一兩間，但新球季都冇咁快開，相信都要等多陣喇。仲有幾個月，都要搵啲嘢搞吓，講唔上係創業，只係咁啱啫。嚟緊有冇班落都好，只要有機會我都會繼續考上去，將來都想試吓喺教波方面發展。」「嘉樂仔」咁講。

大頭