教練我想打波！籃球IQ訓練營　火速報名

有沒有想過置身商場中庭，利用外國新穎的訓練器材來增進籃球技術？「Spalding籃球IQ訓練營」將於8月假奧海城商場「開班」，課程透過專屬的訓練工具系統，全方位提升學員技術；訓練營曾於美國、歐洲及亞洲多地舉行，今次則首度登陸香港。甲一球隊遊協主帥兼今次課程教練之一的「達Sir」宗銘達認為，課程的新鮮感及趣味性十足：「有不同的器材輔助，相信能提高同學的學習興趣，並達到提升籃球技巧的最大目的。」

今年夏天，奧海城商場將變身成為三人籃球天地，一連串的籃球活動陪大家「放暑假」。由宗銘達、官健好及黃志偉等著名教練執教的「Spalding籃球IQ訓練營」，定於8月5日至8月14日舉行，以扎實球員基本功、強化技術及研習每個細節為依歸，從而加強他們落場比賽時的競賽表現。

主辦單位籌劃人呂嘉威探討過美歐學生接受了本訓練後，發現其成效顯著，能有助青少年「Upgrade」球技，於是決心引入該套品牌專屬訓練工具，實踐他致力推廣籃球運動的心願：「本訓練劃分為五大單元，分別針對速度和反應、射術、跳躍、控球及防守等方面訓練，硬件及軟件齊備構成一套專業系統，有效提升個人技術。」課程除設有男子U18及女子U18組別外，另設U13訓練日營。「每名學員將獲得球衣裝備，還有專業籃球一個，以及精美用品，希望更多籃球員踴躍參與，享受籃球樂。」

疫情稍為緩和後，終於可以回歸籃球「教波」的「達Sir」宗銘達坦言心情好興奮：「當初知道這個訓練營第一次來到香港，真的非常開心，相信能為受疫情衝擊的球壇帶來新鮮感。而且在商場內練球，受到市民注目，定必增加學員的投入感。」將負責男子U18訓練的他續稱：「練個人技術時，單靠打球來練有時難免單調，今次訓練營有不同的專業認可器材，重點作出訓練，能夠增加練習時的趣味性。」

Spalding籃球IQ訓練營（香港區）

日期：8月5日至8月14日

地點：奧海城商場二期中庭

組別： U18精英男子組 / U18精英女子組 / U13籃球訓練日營

教練團：宗銘達、黃志偉及官健好

報名截止日期: 7月28日