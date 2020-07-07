阿仙奴又出動　今晚捉狐狸

2020年07月07日 10:00
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    周三3:15am 英超 阿仙奴 Vs 李斯特城
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    星期二賽事焦點，同大家研究英格蘭超級聯賽，由阿仙奴主場對李斯特城。阿仙奴上月中不敵白禮頓後表現急速反彈，聯賽連盃賽取得4連勝，上仗擊敗狼隊後，以49分升上第7。
    李斯特城在英超復賽後表現令人失望，連場失分之下，現以58分排第3，只比第5位的曼聯多3分。
    狐狸上仗大勝水晶宮，對士氣有一定幫助，不過該隊近5次聯賽作客酋長球場全部落敗，阿仙奴現時氣勢如虹，有力擊敗李斯特城，主勝捧得過。
    名家：邪神
    焦點賽事直播表
    周三0:15am 德乙附 紐倫堡 Vs 恩高斯達特
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    周三1:00am 英超 水晶宮 Vs 車路士
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    周三1:00am 英超 屈福特 Vs 諾域治
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    周三1:30am 意甲 萊切 Vs 拉素
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    周三3:15am 英超 阿仙奴 Vs 李斯特城
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    周三3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 祖雲達斯
    Now 638、有線654及614；myTV Gold 301
    周三4:00am 西甲 切爾達 Vs 馬德里體育會
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