英超快車　阿仙奴車路士分途出擊

英超快車連場大戰，周二深夜有阿仙奴主場迎戰李斯特城，「兵工廠」今季成績不穩，最大原因是主場及作客表現差天共地，每次在酋長球場出戰往往如有神助，今場迎戰陷於困境的李城，有望借主場之利全取3分，捧阿仙奴主勝。（Now 621周三凌晨3時15分直播）

「兵工廠」在阿迪達上任執教後，球隊表現穩步上揚，其中主場演出特別醒神，近6場英超主場取得5勝1和不敗佳績，復賽之後唯一一場主場賽事，就以4:0大炒諾域治，對上4場主場有3場攻入3球或以上，火力相當驚人，氣勢與作客賽事相比差別甚大。

事實上，阿仙奴主場向來是李斯特城的「地獄」，無論是舊主場高貝利球場或新主場酋長球場，李城過去12次聯賽作客阿仙奴全敗，只計「酋長球場年代」，「狐狸」5次聯賽造訪阿仙奴都輸波。何況李城自復賽後狀態低迷，今場再訪「地獄」凶多吉少。

同晚另一場，車路士在「倫敦打吡」作客水晶宮，目前歐聯入場劵競爭相當激烈，車路士同李斯特城、曼聯及狼隊肯定要鬥到最後，1分都不能少，水晶宮3連敗等收工，而且近4次對車仔輸晒，撐車路士上盤。（Now 621周三凌晨1時直播）

自聯賽重開後，車路士唔少傷兵復出兼有好表現，美國翼鋒基斯甸普列錫同英格蘭中場羅夫度斯卓克齊齊上力，令領隊林柏特有更充裕兵源調動，只知道喺密集賽程下，板櫈深度非常重要，「林伯」有更大輪換優勢。車路士上場3比0大炒屈福特，球隊上下為爭入前4鬥心極高，何況車仔過去4次面對水晶宮都能順利贏波，有格食格味道，即使今場作客，球員心理亦佔優勢。

水晶宮早已擺脫降班威脅，爭奪歐洲賽資格機會亦不大，球員完全係等放假Mode，球隊接連不敵利物浦、般尼同李斯特城，3場1粒都入唔到，有如派糖一樣，加上再有傳王牌球星韋費特沙夏要求今夏離隊，進一步打擊球隊軍心，踢緊「風流波」嘅水晶宮，迎戰決心十足嘅車路士都好難爆冷，車仔作客讓一球，照捧上盤。