杜域候活決定參加復賽　捐出70萬美金人工

曾經力撐艾榮支持唔復賽的湖人球星杜域候活，周一接受美媒訪問時表示將會隨隊前往奧蘭多，皆因考慮到今年是湖人良機，期望可以為球隊爭取冠軍，同時他亦會將復賽後自己的薪金全數捐出。

魔獸早前有幾個原因反對NBA復賽，他曾與艾榮及艾維利巴特利為反種族歧視相當激動，反對復賽，而在疫情期間他的6歲兒子母親因癲癇病去世，亦令他打擊很大，希望可以在這段時間多陪家人。

不過，本月初湖人遞交復賽球員名單上已有杜域候活的名字，而如果魔獸不參賽的話，湖人的確難找補替人選。杜域候活接受訪問時稱：「我覺得今年是一個好機會，湖人有力可以爭取冠軍。我需要向隊友、粉絲及球隊等所有人負責，但同時又要顧及家人及我的社區。我們已在阿特蘭大開始訓練，稍後就會去奧蘭多。」

講到照顧社區，杜域候活表示：「復賽後的薪金我會捐出，所有的錢會幫助「Breathe Again」（再次呼吸），並希望大家別忘記社區還有很多我們要幫助的人。」初步估計杜域候活捐出的薪金約70萬美元。

NBA復賽將於本月30日在奧蘭多迪士尼進行，22支參賽球隊本周將陸續出發。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！