東方揭幕日撼遊協　南華滿貫9.4分途出擊

高級組銀牌賽將於8月30日假灣仔修頓室內場開鑼。香港籃球總會周二（7日）舉行抽籤儀式，揭幕戰由安保漢友對崇德飛鷹，尾場由東方龍獅火併遊協，而衞冕的南華及滿貫則於9月4日分途出擊。東方龍獅行政經理李樹榮表示，球隊本季毋須兼顧東南亞職業籃球聯賽（ABL）戰線：「銀牌賽目標一定是冠軍！」

升班的建龍飛馬加入戰團後，本季高級組銀牌賽和甲一聯賽均有10隊爭標，出現空前盛況。延期近5個月後，銀牌賽將於8月30日率先揭幕。賽事沿用雙淘汰制，即落敗球隊擁有一次「復活」的機會，可從負方爭取決賽資格。4支種子球隊南華、滿貫、永倫和東方龍獅分列4區，其餘球隊則以抽籤形式決定「命運」，其中上屆冠軍南華和亞軍滿貫首輪輪空。賽事總場數由上屆的16場，微增2場至18場。

經籃總抽籤後，銀牌賽揭幕日頭場由安保漢友對崇德飛鷹，尾場由東方龍獅對遊協。以上4隊連同衛冕的南華同屬上線。下線戲碼同樣精彩，上屆甲二盟主建龍飛馬將於9月1日迎來甲一處子戰，硬撼傳統勁旅永倫，能否創造驚喜值得期待。同日還有標準福建火併南青，該兩隊的勝方將與本季積極增兵、另一冠軍熱門滿貫碰頭。

籃總總幹事朱春生表示，由於近日疫情反覆，暫未落實完整賽期，銀牌決賽及緊接著進行的甲一聯賽賽期仍有待公布。而籃總會視乎疫情發展和康文署指引，決定閉門與否及相關防疫措施，以減低新冠病毒傳播的風險。

東方龍獅行政經理李樹榮表示，球隊已回復正常訓練，揚言銀牌賽「目標一定是冠軍」：「本季我們毋須兼顧ABL戰線，可以全心投入銀牌賽，爭取好成績。」至於外界一直關注的新教練和外援人選，他透露目前仍在處理工作簽證事宜，期望兩者能趕及在銀牌賽開鑼前到埗。

滿貫、永倫等勁敵均有參加7月13日復賽的工商盃，李樹榮坦言不參戰的「藍軍」少了一個寓賽於操的機會，但球員按部署進行系統性訓練，應沒有太大影響。他續指經過多月休養後，傷兵陳兆榮和楊睿騏康復狀態良好，後者有望在8月底前復操，為球隊披甲出戰銀牌賽。

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