聯賽封后在望　韋婉婷：希望改善埋門！

香港女子足球隊代表韋婉婷上月中轉投阿爾巴尼亞聯賽勁旅維拉斯尼亞（Vllaznia），並於周日（5日）出戰「榜首大戰」，協助球隊以0比0作客賽和阿普朗尼亞（Apolonia），保住球隊在榜首領先5分的優勢，假若周三日（8日）能於主場擊敗中游球隊Kinostudio，便可提前一輪捧走聯賽冠軍，並鎖定來季歐聯外圍賽資格。

對於球隊在5日內連踢兩場聯賽賽事，「韋婉」則透露目前所練兩課訓練內容均較為輕鬆，並以球員恢復狀態、企位及射門為主，而自己的肌肉恢復在較多休息時間下，情況亦較為理想。「韋婉」亦指，上仗未能鎖定冠軍當然失望，但亦要盡快忘記過去︰「嚟到呢度之後覺得喺心態轉變上，要好快就收拾心情去準備下一場比賽，所以唔得都要得，要學識點去應付！相比起之前對較強或者冇咁強嘅對手，預計呢場嘅對手係屬於中等，希望自己可以多番些少個人突破，同埋最需要喺埋門方面作出改善。」

過去幾場賽事均出任中場中位置的「韋婉」，上仗大部份時間則被安排改踢右前鋒，她則坦言希望有較多參與進攻的機會︰「球隊練陣形嘅時候開頭有放我去右前鋒，跟住大後段都有調番我去中場，對於我嚟講打呢兩個位，打前鋒的確一定free（自由）啲，但如果踢番落中場都係另一種學習。」至於賽事方面，將於今日當地時間早上10時開賽，即香港時間下午4時。