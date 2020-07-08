伊巴謙莫域技壓C朗　AC米蘭炒祖雲達斯

周三(8號)意甲上演超精彩激戰，AC米蘭主場迎戰「一哥」祖雲達斯踢出漂亮一仗，喺伊巴謙莫域帶動之下，先輸2球都可以4比2反炒祖雲達斯。38歲嘅伊巴謙莫域復出後踢2場正選，分別入波帶領AC米蘭炒拉素同祖雲達斯兩支爭標勁旅，難怪佢賽後繼續狂言：「如果我季初就加盟，AC米蘭已經拎咗聯賽冠軍！」

AC米蘭上半場同祖雲達斯踢成0比0，點知下半場風雲色變，換邊後祖雲達斯憑拉比奧特同C朗拿度入波連下兩城，諗住可以輕鬆贏波，但伊巴謙莫域就大發神威，62分鐘先射入12碼追近比數，4分鐘後再助攻基斯爾射成2比2，AC米蘭1分鐘後再有拉菲爾利亞奧入波反超前，短短5分鐘內連入3球扭轉戰局，最後喺80分鐘再由列比錫鎖定勝局。

由於次席拉素喺另一場波作客1比2輸畀萊切，祖雲達斯得以繼續以7分優勢領先積分榜，不過伊巴謙莫域就話祖雲達斯可以排榜首，只因佢季中先至加盟AC米蘭：「我係老，呢個唔係秘密，但年齡只係一個數字，我仍然踢得好好。我係AC米蘭嘅會長、教練兼球員，雖然球會只係出糧叫我踢波，如果我開季已經加盟，可能AC米蘭已經拎咗意甲冠軍。」伊巴謙莫域1月加盟AC米蘭後，11次意甲上陣入咗5球。