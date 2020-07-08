足總新5年計劃　被民政局削300萬人事撥款

香港足球總會高層將在下周一（13日）出席立法會民政事務委員會，就「展望 2025 策略計劃」（新5年計劃）回答議員提問。在民政局向立法會提交的文件中，包括長達80頁、由足總撰寫的計劃書，當中內容主要圍繞7項大方向，包括期望打入2034年世界盃決賽周、持續提升港隊實力、建立穩定和獨立的職業聯賽等，而民政局亦就計劃書提出建議。

儘管足總近月被多方批評其管治不力，但無論如何民政事務局轄下部門已經通過，由足總提交的「新5年計劃」，只待局方審批後，足總就能在未來5年繼續獲得政府的撥款。據提交予立法會的文件中，足總擬定的新計劃中主要涵蓋7項大目標，包括：「2034計劃」（進身2034年世界盃決賽周）、持續改善香港男子及女子代表隊水平、發展5人足球代表隊成為亞洲一線球隊、全民足球、財務可持續性及良好管治等。

其中最受矚目的包括以下數項目標，在「2034計劃」中，足總展望培育更多精英年青球員，將來充當港隊晉級世界盃的主力。足總提出將成立「超級青年聯賽」（分為U14、U16、U18三個組別，每組12隊）、在將軍澳足球訓練中心建立宿舍、飯堂等青訓設施，及舉辦更多與較高排名對手較量的青年代表隊賽事等措施。

在「改善男子代表隊水平」上，足總重提在2023年起本地聯賽改行「全年制」，希望與國際賽期接軌、建立在世界各地尋找有潛力代表港隊的球員偵查系統、以433為常用陣式、每年舉辦一項由港隊、港聯及2支具實力的亞洲國家隊對壘的賽事等。

關於「建立有穩定球隊參與的獨立職業聯賽」的目標，足總提議成立港超聯獨立賽會、由2020至21年球季起，讓旺角場、大球場、將軍澳運動場分別成為2支非地區球隊的主場，並由球隊自行營運主場賽事，為期3年，使各支球隊提升地區凝聚力。足總亦擬設立財政公平條例，和鼓勵球隊有限度增聘具實力及知名度的「超級外援」，提升聯賽吸引力。

雖然包含7項目標的「新5年計劃」已獲民政局轄下體委會通過，但仍待民政局正式通過，足總才可「穩袋」撥款。然而民政局在提交向立法會的文件中，向足總提出數項建議，其中包括在「成立港超獨立賽會」一項「潑冷水」，指聯賽的商業收益不足以支撐，質疑其可行性。民政局又稱足總的「2034計劃」過於樂觀，指在14年後進身世界盃決賽周的難度極高，而足總期望推動港隊U17 2024年躋身「亞少盃」的目標亦過於理想化。局方又再次敦促足總在舊有的目標，包括提升港超聯入場人數、提升港隊國際排名等，要再加把勁，積極尋找具體的改善方案。

鑑於足總早前被批內部管治不力、人力資源錯配等，民政局亦就撥款作相應調整：由2020至23年間3個季度，向足總每年預留的1,967萬款項中，只提供當中1,560萬讓足總繼續聘用25個資助職位，較上一份5年計劃減少約300萬元，而其款項相信將撥予營運將軍澳足球訓練中心的日常開支。所有資助將在2022年底，按足總的中期表現作檢討。此外，民政局已敦促足總要就審計報告，在今年9月15日前提交改善計劃書，否則局方會停止撥款。