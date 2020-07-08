英超快車　曼城紐卡素入球騷

星期三賽事焦點，同大家研究英格蘭超級聯賽，由曼城主場對紐卡素。利物浦提前封王，餘下聯賽對曼城來說只屬例行公事，以及為英足盃同歐聯試陣，可以說，該隊每仗都戰意難料。

紐卡素情況相差不遠，已經搶夠分幾近護級成功，球會上下等待新班主到來，更加要爭取表現。

曼城今場讓兩球/兩球半，這個讓球盤不宜沾手，反而留意到，紐卡素近期充滿進攻意欲，曼城主場同樣攻力強勁，大細中位數3.5球，一於捧入球大。

名家：邪神

焦點賽事直播表

周三6:30pm 日職 FC東京 Vs 川崎前鋒

有線662、602

周四1:00am 英超 曼城 Vs 紐卡素

Now 621

周四1:00am 英超 錫菲聯 Vs 狼隊

Now 622

周四1:30am 意甲 熱拿亞 Vs 拿玻里

Now 638、有線654及614；myTV Gold 301

周四3:15am 英超 白禮頓 Vs 利物浦

Now 621

周四3:45am 意甲 阿特蘭大 Vs 森多利亞

Now 639、有線655及615；myTV Gold 302

周四4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 愛斯賓奴

Now 632、611