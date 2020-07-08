NBA復賽進入倒數　籃網7人退賽　

奧蘭多魔術於美國時間周二（7日）早上抵達奧蘭多迪士尼復賽基地，為22隊中最早的一隊，同日抵達的還有金塊、太陽、爵士、巫師及籃網。至於其他隊伍將於今日全數到埗，展開長達至少5個半星期的隔離生活。

儘管NBA早已制定嚴格防疫計畫，更有長達113頁的安全及健康指引，但「泡泡聯盟」能否順利展開仍然令人憂慮。NBA總裁阿當施華明言， 如果基地有多人對病毒呈陽性反應，聯盟將會第二次停賽，但他認為「迪士尼基地」仍是美國「較安全」的地方：「我們每日都會為球隊進行病毒測試，而且會跟足安全指引，希望最終能如計劃順利進行。」

籃網復賽前再傳出壞消息，繼主力控衞丁維迪、中鋒迪安迪佐敦先後確診新冠肺炎後，據美媒《ESPN》透露，前鋒派斯亦「中招」，他未有隨隊到迪士尼，將會退出復賽。連計因傷缺陣的艾榮及杜蘭特，加上以家庭為由放棄復賽的韋遜贊特拿，籃網總共有7名球員確認不參與復賽，無疑對他們是一大打擊。

事實上，停賽多時增加受傷風險亦是球員另一顧慮。巫師球星比爾奧昨日確認，為免令右肩旋轉肌傷勢惡化，將缺席復賽。另外，早前宣布因家庭理由退賽的湖人後衞艾維利巴特利接受訪問時高興地表示，球隊已向他承諾，奪冠的話也會給他冠軍指環。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！