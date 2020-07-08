專欄輪住嚟　退一步海濶天空

新一季仲有「地區打吡」都唔出奇呀！ （和富大埔fb圖片)

幾時都話，如果真係想解決問題嘅，企硬係冇用嘅！畀你企硬得一時，問題始終解唔到，倒頭來蝕底嘅咪又係自己，大家話係唔係？

和富大埔嘅職、球員，因為糧嘅問題而要向勞工處求助，尋日職、球員代表就係勞工處協調下，同大埔體育會嘅代表會面。大家坐低埋一枱，起碼有偈傾先呀！有得傾件事先解決到吖嘛。聽講，大埔體育會方面初開出咗條件，就係先按之前承諾，出番3月未出嗰40%糧，另外再出埋4月糧，條件就係畀時間佢哋向番贊助商追討，一旦追討唔到，責任都依然喺番贊助商嗰度。

對於大埔體育會開出嘅條件，職、球員代表就認為要考盧吓先，所以下星期原班人馬會再喺勞工處坐低傾多次。聽講職、球員代表喺體諒大埔體育會嘅狀況同時，亦希望對方明白已幾個月無糧出嘅慘況，所以打算反建，希望大埔體育會可以出埋5月，咁之後就算追討唔到，責任就依然喺番贊助商嗰度。

希望件事最後可以圓滿解決，而要負任責嘅人亦都可以履行番承諾啦！而只要過到呢關，球迷喺新一季嘅港超聯，就仲有機會見到「綠戰士」，詳情係點，就要睇幾位有心人努力嘅成果喇，等成件事成咗形，先再同大家講啦！

大頭