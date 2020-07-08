點解救12碼咁有計？盧兆崎你問佢答

《我撐同球員傾吓偈》呢個環節會同大家暫別一陣，守尾門嘅係今季喺標準流浪冒起嘅港青門將盧兆崎。雖然年紀輕輕，但「兆崎」答問題唔止有紋有路，而且非常得體，最緊要係記得多謝「立立」，掂晒！

Q：「你覺得自己今季表現如何？有哪些難忘賽事？自己最欣賞邊位守門員？」

「兆崎」：「我覺得自己今季表現不過不失，但仲有好多可以改善嘅地方。第1場『菁英盃』對東方龍獅，同第1場聯賽對香港飛馬，仲有印尼『亞青賽』外圍賽（圖）。巴西嘅艾達臣同艾利臣。」

Q：「有冇信心成為『英雄輝』接班人？短期目標係咩？有冇諗過去外國揾食？」

「兆崎」：「最緊要係做好自己嘅本分；短期目標係希望可以喺聯賽爭取到更加多嘅出場機會；有呀！希望有機會可以增廣見聞。」

Q：「喺張振興最難忘嘅回憶係？」

「兆崎」：「最難忘嘅係喺中五嗰年贏學界冠軍。」

Q：「何國泉（下圖中）在球員生涯，經常被球迷當笑點，你和對友當初知悉係佢教你們時，有否出現『吓！佢教？』的諗法？另外你會否觀看一些外國守門員訓練片去學嘢（如前拜仁龍門雲昇）？」

「兆崎」：「冇呀！我反而好期待佢教我。我間唔中都會睇吓其他外國龍門訓練嘅片。」

Q：「如果有一日，有大球會斟你，你會選擇留喺中下游球隊，可以有多啲出場機會，定係加盟大球會，去等一個機會呢？」

「兆崎」：「短期內，我應該會以出場機會行先。」

Q：「『機會係留畀有準備嘅人』同『好波不如好運』呢兩句，你會點解讀呢？逆境波，點樣激發自己同球隊嘅正能量？」

「兆崎」：「我認同機會係留畀有準備嘅人呢個講法，如果唔好好裝備自己嘅嘅話，就算有機會都未必把握得到。會保持集中盡量減少失波，減輕隊友嘅壓力」

Q：「你撲12碼咁出色，係靠彩數？定係睇得多波捉到路？完成第一季職業生涯有咩感想？能夠夢想成真做職業球員，第一個最想多謝邊個？」

「兆崎」：「係靠彩數！每次都係憑感覺去捉路。完成第一季之後覺得所有嘢都嚟得好快，最想多謝『莫生』（即標準流浪會長莫耀強）、『Philip Sir』（即標準流浪總監李輝立），同埋我師傅『何Sir』（即前太陽飛馬龍門教練何國泉）。」