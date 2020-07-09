一個原因！熱刺要搵般茅「祭旗」

英超呢排爭歐聯資格打得激烈，熱刺雖然要爭入場券嘅機會甚微，但係上一場比賽佢哋爆內訌，孫興民同隊長洛里斯火爆衝突，即刻成為焦點。

不過，好快佢哋已經澄清，其實球員間有爭拗都係平常事，主要都係想贏波先咁激動，熱刺周五(10日)凌晨英超將會作客般尼茅夫。熱刺相當重視呢場波，皆因贏波就可以全取3分，喺積分榜壓住死敵阿仙奴。

熱刺同兵工廠嘅仇恨好多球迷都知，即使攞唔到歐聯、上唔到TOP 4，熱刺都唔要輸畀兵工廠。

睇番近年嘅往績，熱刺自16年之後，都未試過排係阿仙奴之後，早排摩連奴都講過佢哋兩隊嘅恩怨，要係賽場上解決。

熱刺今場對般尼茅夫就係搶分嘅好機會，而且過去熱刺6次對住般茅贏咗5次，當中孫興民就射入5球，睇嚟呢場又係老孫表演嘅好時機。

直播表

周五1:00am 英超 般尼茅夫Vs熱刺

Now 621

周五1:00am 英超 愛華頓Vs修咸頓

Now 622

周五1:30am 西甲 伊巴Vs雷加利斯

Now 633

周五1:30am 西甲 馬略卡Vs利雲特

Now 632

周五1:30am 意甲 史帕爾Vs烏甸尼斯

Now 638、有線654、614台、無綫 myTV Gold 301

周五3:15am 英超 阿士東維拉Vs曼聯

Now 621、611

周五3:45am 意甲 維羅納Vs國際米蘭

Now 638、有線654、614台、無綫 myTV Gold 301

周五4:00am 西甲 畢爾包Vs西維爾

Now 632