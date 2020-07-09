普巴為1位男人轉軚！準備同曼聯續約

曼聯好消息一單接一單，球隊成績上升之餘，球員亦愈來愈團結，根據英國《每日郵報》爆料，一向被指有離心嘅中場球星保羅普巴已經改變主意，希望同紅魔鬼續約。

以往多次傳出保羅普巴想離隊，包括轉投皇馬或者重返祖雲達斯，但自從英超重開後，呢位27歲法國國腳嘅態度出現180度轉變，明顯更專注比賽，而且交出功課，依家仲想續約。

據悉，普巴轉軚嘅主要原因係波基斯費南迪斯加盟曼聯後，兩人合作愉快，喺球場上如魚得水，連帶曼聯成績亦大為提升，近3場英超全勝，合共轟入11球，簡直係魔性澎湃，並且有望打入前4位，參加下屆歐聯。

保羅普巴受到呢股「魔性」影響，歸屬感自然大增，希望球季結束之後，同會方傾續約問題。普巴現時周薪達29萬鎊，如果續約可能有得加人工。

保羅普巴現時合約只剩下唔夠1年，雖然曼聯有權將合約延長1年，但領隊蘇斯克查希望盡快同普巴簽長約，消除不明朗因素，佢話：「我哋當然想留住最好嘅球員，普巴傷愈歸隊之後，表現愈來愈好，佢好享受足球，我哋想做啲嘢，大家拭目以待。」

曼聯早前已經同2位中場麥湯米尼、尼曼查馬迪續約，可能一下位輪到保羅普巴。