曼聯雙核撻着！要炒起維拉

周五(10日)凌晨英超壓軸尾場，弗到漏油嘅曼聯作客阿士東維拉。維拉踢咗大半季都喺護級漩渦掙扎，但復賽後依然未見起色，相反曼聯喺「雙核」保羅普巴同波基斯費南迪斯帶動下，連場報捷個勢勁旺，為爭下屆歐聯入場券唔會留手，雖然今場讓到1/1.5球咁辣，上盤仍然捧得過。（Now 621及611周五凌晨3時15分直播）

憑升班附加賽於今季重返英超嘅維拉，梗係唔想做「升降機」喇，但偏偏復賽後要面對「魔鬼賽程」，結果先後輸畀實力分子車路士、狼隊及利物浦，今場又迎戰另一支要搶分爭前4嘅曼聯，實在凶多吉少。

事實上，維拉領隊甸史密夫亦識得避重就輕，於頻密賽事之下，將主力留番喺可以搶分嘅場合搏殺，無謂同勁敵硬撼，不過以往維拉即使全力出擊，近5次地頭迎戰曼聯只得1和4負，就算王牌球星基亞利殊施展渾身解數，但近幾仗所見亦獨力難支，今場想搶分護級絕對唔易。

紅魔近16仗未輸過

另一邊廂，曼聯為咗攞到下屆歐聯參賽席位，搶分決心毋庸置疑，保羅普巴復出可謂及時雨；呢位法國中場與波基斯費南迪斯組成「雙核」，更全面釋放「波費」嘅進攻潛能，上仗反勝般尼茅夫5比2，佢又入靚罰球兼交出兩次助攻，成功激活前線安東尼馬迪爾、拉舒福特及格連活特等「生牯仔」，火力全開，近3仗聯賽均至少贏3粒，繼續向前4位置進發。

連同盃賽在內，「紅魔」自2月起未輸過，近16戰法定時間錄得11勝5和，個勢咁旺，難怪讓球盤讓到1/1.5球咁辣，正所謂寧買當頭起，曼聯作客都未驚過，照撐上盤。