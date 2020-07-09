亞協盃　賽期出爐！傑志10‧20鬥澳科鄒北記

亞洲足協（AFC）周四（9日）公布最新亞冠及亞協盃賽程，其中傑志所處的亞協東亞賽區分組賽I組賽事，將於10月20日至11月4日舉行，「藍鳥」首戰將面對澳門代表澳科鄒北記，另外，AFC亦確認所有亞冠及亞協的分組賽將以賽會制進行，但就未公布主辦場地。

據AFC指出，今季亞冠和亞協淘汰賽將會由以往主客制形式，改為以一場定勝負，而兩項賽事決賽都將於西亞賽區舉行，但實際場地依然未落實。至於今季亞協盃的香港代表，在早前和富大埔退賽後，AFC決定由東亞區附加賽最高排名球會的傑志取替。直接取得亞協盃I組席位的傑志，將於16日内踢6場分組賽，與澳科鄒北記、大同FC，以及台電FC與蒙古的烏蘭巴托城FC的勝方，競逐一個跨區4強資格。至於「亞協盃」決賽，將於12月12日上演。

另外，亞冠復賽方面，西亞區賽事將率先於9月14日回歸，首戰由吉達艾阿里將鬥SC艾索達，東亞賽區則於10月16日重開，由珀斯光輝對戰FC上海。

亞冠盃2020賽程

分組賽●9月14至24日（西亞A至D組）●10月17日至11月1日（東亞E至H組）

16強●9月26至27日（西亞）●11月3至4日（東亞）

8強●9月30日（西亞）●11月25日（東亞）

4強●10月3日（西亞）●11月28日（東亞）

決賽●12月5日

亞協盃2020賽程

分組賽

●9月23至29日（東南亞F至H組）

●10月20日至11月4日（中亞D組、東亞I組）

●10月23日至11月4日（西亞A至C組、南亞E組）

區域4強賽●10月20至21日（東南亞）●11月23至24日（西亞）

區域決賽●11月4日（東南亞）●12月1日（西亞）

跨區4強賽●11月24至25日（中亞、南亞、東亞、東南亞）

跨區決賽●12月2日（中亞/南亞/東亞/東南亞）

決賽●12月12日