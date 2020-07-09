唔使睇人面色！曼聯贏晒即有前4位

曼聯現時雖然排英超第5位，落後第4位李斯特城4分，表面上要反超前並唔容易，但睇下詳細賽程，就會發現其實曼聯手握主動權，只要贏晒餘下5場聯賽，就一定可以打入前4位，出戰下屆歐聯。

由於曼聯比李斯特城踢少1場，只要周五(10日)凌晨擊敗阿士東維拉，就會拉近至1分距離，比賽場數一樣。最關鍵一戰係煞科日，曼聯作客李斯特城，假設雙方之前嘅聯賽都贏波，呢場將會成為爭前4位嘅「決賽」。

換言之，曼聯只要一直贏波，包括贏埋李斯特城，就一定可以升上前4位。翻查往績，雙方近7次英超對賽，曼聯取得6勝1和，擺明食住「狐狸兵團」。

值得留意，曼聯餘下對手，除咗李斯特城之外，其他對手阿士東維拉、修咸頓、水晶宮、韋斯咸都係下游球隊。反觀李斯特城仲要鬥錫菲聯及熱刺，失分機會更加高。隨時唔使等煞科日，可能大局已定。

曼聯今季英超餘賽程

10/7 作客Vs阿士東維拉

14/7 主場Vs修咸頓

17/7 作客Vs水晶宮

23/7 主場Vs韋斯咸

26/7 作客Vs李斯特城

李斯特城今季英超餘賽程

13/7 作客Vs般尼茅夫

17/7 主場Vs錫菲聯

19/7 作客Vs熱刺

26/7 主場Vs曼聯