超離譜！波費「收山腳」冇事仲有12碼！

曼聯喺英超大勝阿士東維拉3比0，不過開紀錄1球就極具爭議，人氣王波基斯費南迪斯「自導自演」博得12碼兼射入，但實情係「波費」施展「收山腳」踩落阿士東維拉後防安斯干沙腳脛，自己再痛苦倒地，結果「波費」唔使食紅牌之餘仲有12碼，更加離譜嘅係VAR睇完都維持原判。

27分鐘嗰陣曼聯發動進攻，「波費」喺禁區邊緣玩「施丹轉身」想避開安斯干沙衝前攔截，不過波費轉身之後，右腳直接踩落安斯干沙腳脛，自己隨即慘叫倒地，球證摩斯直指12碼，而VAR翻睇後又認為摩斯決定「冇明顯錯判」，所以就維持12碼判決。

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呢個「被告變原告」嘅匪夷所思判決，連曼聯名宿舒米高都睇唔過眼：「好對唔住，呢球根本唔係12碼，VAR仍然都係一個笑話。如果連一個咁明顯嘅誤判都改唔到，咁VAR仲要嚟做乜？」前英超球證希斯亦表示：「曼聯唔應該有12碼，安斯干沙冇任何犯規動作，如果有人犯規都係波基斯費南迪斯。」

連埋今場呢個爭議12碼，曼聯今季已經獲判13個12碼，喺仲有4輪聯賽未踢下，已經追平李斯特城(15/16)同水晶宮(04/05)單季獲判12碼次數紀錄。