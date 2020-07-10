滿貫蓄勢待發　瞄準新季錦標

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連續4年在籃壇創造「突破」的滿貫籃球隊，挾兩大錦標亞軍的成績單再積極擴軍，新季目標鮮明，並由主教練朱耀明（上圖）重掌兵符，希望延續「飛躍之旅」染指隊史上首座銀牌及甲一聯賽王座。復操以來，新兵舊將如何磨合，成為其中一個重要環節。朱Sir叮囑眾將：「新季期望球隊打出自己的球風，獲派落場的，就用最積極的態度去展現自己，唔留力拚盡每一球，互相帶動起來，迎接每一項挑戰。」

餓波多月，滿貫本周二在北角協同中學這個被朱Sir形容為「訓練基地」的禮堂球場，埋首2020年「遲來的賽季」的備戰工作。跑步催谷體能、射球重拾手感、戰術培養默契，每個環節都要重新「撻着」，正如後衞蔡再懃表示會循序漸進：「一步一步去Run，仲有一個多月球季開鑼，希望待Eric（費格遜）歸隊，齊人再夾得純熟一些。」銀牌男籃賽日前已抽籤，種子隊滿貫首仗將遇上南青對標準福建的勝方。

內外兼顧着重快攻

目前球隊16位球員名單中，8人近年先後為香港代表隊出征。新陣容提升了板櫈深度、外圍能力，以至低位的高度及保護籃板的力量。如此陣容，相信朱Sir在排陣上也有甜蜜的煩惱，至於打法及風格，將是去季的強化版：「滿貫球風主要採取快攻，以及外線進攻為主軸。其實上年的模式相當成功，因此今季將不會有太大變化，但會在細微位加強多一點，相信我們的人腳可以再做得更好。」

「排陣上，內線以阿GA（方誠義）配合肥煒（黃鎮煒）或肥宏（周健宏）。我屬意肥煒先，因肥宏剛傷愈，想給他多點時間適應，但一切還視乎練波的效果。」朱Sir還透露正為費格遜申請工作簽證來港。

外線方面，以隊長歐陽維江、張偉康、葉俊傑、周家駒為主，配合林俊光、楊文綱及林凱光等去年「雙亞」成員，譚子健日前受傷希望無阻他列陣。而新加盟的應屆MVP蔡再懃坦言會有角色上的新嘗試：「來到滿貫我的定位好清𥇦，有時客串一號位，有時做回得分點，同時希望防守上承擔多些責任。」將沿用代表與妻子紀念日「#27」球衣的阿懃，對球隊前景充滿信心，誓助「綠軍」再創高峰：「今年我的目標好簡單，希望在銀牌或聯賽，助球隊拿至少一個冠軍。」

默契仍需磨練

隊長歐陽維江由安青、福建到滿貫，甲一足迹超過10年，他也渴望能「捧盃」，成就解鎖：「之前同幾位新成員包括阿懃、阿GA及肥煒等在港隊都有夾過，復操兩個星期，磨合得相當好，尤其和阿懃交流更多。畢竟自己籃球員生涯有限，希望今年可以剔到這個清單，拿下冠軍。」

陣容齊整了，下一步就講究化學作用，朱Sir不諱言「對比南華的超強默契，滿貫在加強合作性方面還需努力」，對於來季給球隊訂立的具體目標，他回應說：「我們跟領隊都溝通過，今季的人腳是相當不俗，但不想因此而加添他們壓力，希望大家每個細節都做好，有個美滿結果。」

齊上齊落打好波

「綠軍」最初成立時，以「墾丁」之名在2013年正式成軍，由領隊王嘉俊帶領下，2016年度以乙組全勝姿態升班甲二，兼贏得初級組銀牌冠軍成為「雙冠王」。翌季改名滿貫，他們在決賽3戰3勝擊敗日域稱霸甲二聯賽，取得升班甲一的資格，助教潘廣達（達Sir）一直見證着球隊踏上這條康莊大道。

達Sir因時任主教練朱耀明的邀請而加入滿貫，但卻沒有跟隨他一起外闖，反倒是留在隊內默默耕耘：「我很喜歡籃球，更因為這裏的人和事而不想離開，充滿幹勁的球員、不問回報的老闆，大家都用心去經營球隊，每次升班都見到球隊進步和轉變，只要還有一口氣，我都想繼續留在這裏，齊上齊落！」管理一支球隊，大概似家長湊大孩子一樣，有喜，亦有悲。

期望得到球迷認同

升班甲一的第1年，滿貫除了綠色球衣教人耳目一新，成績同樣可人，第1季便進佔殿軍位置，定下了紅黃藍綠的基調，上季甲一總決賽的3場比賽，均在領先下最終落敗，與錦標失之交臂，達Sir說可惜，但也是進步的原動力：「我們由一支無人認識的球隊，打入前4，再在總決賽試過lead住南華打，很不簡單，一次入總決賽也許讓人覺得是運氣使然，我們更要變成一支令人信服、認同我們是有能力問鼎冠軍的強隊。」相信球迷亦十分期待他們本季的蛻變。