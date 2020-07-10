放眼2034！由「傑志尖子計劃」開始

傑志周五 (10日)公佈為「香港2034」成立的「傑志尖子計劃」，乃全港首個為青少年球員提供的系統性職業化足球及體能訓練計劃，透過長期及具規劃的職業化操練，務求培養出亞洲級及世界級球員，成為2034年香港隊的主力，爭取躋身世界盃決賽周。

傑志倡議的「香港2034」，為香港足球發展訂下了清晰藍圖，包括青訓規劃、成立超級青年聯賽等範疇的建議，深受香港球圈人仕認同，亦已被採納成香港未來五年足球發展計劃的重點之一。

傑志體育會由2010年開始與仁濟醫院董之英紀念中學合作推出「傑志計劃」（前稱「職業足球員培育計劃」），以「學業＋足球」平衡發展為理念，為學生在正規課堂外提供每週6小時專業現代化足球訓練，讓有潛質的學生盡展所長，向職業足球理想進發，現時有超過20名港超在陣球員是董之英「傑志計劃」的畢業生，足證計劃方向正確。於2020-2021學年展開的「傑志尖子計劃」可視之為「傑志計劃」的升級版。

由新學年開始，「傑志尖子計劃」每年會從全港所有中學，挑選近50名最具潛質的中一至中四青少年，提供每星期3課（下午4時到6時）全面職業化足球訓練。稍後計劃會擴展至涵蓋中一至中六整個中學教育階段，為香港足球代表隊培育新力軍，以「打入2034世界盃決賽周」為終極目標。參與「傑志尖子計劃」的精英球員，可在本身的球會青年軍或區隊訓練和比賽以外，接受更多時數的足球訓練，達至相輔相成的效果，並以「10年10,000小時專業訓練」為指標。

「傑志足球尖子計劃」費用全免，由擁有豐富青訓經驗的傑志一隊教練執教，包括朱志光、梁志榮、金東進、斐鋕垣、羅拔圖、尹東憲和高文。除足球技術訓練外，尖子計劃亦會結合體能操練，註冊教練會按學員年齡設計課程，逐步提升他們的體格至職業足球員水平，再配合註冊營養師為學員設定餐單，以培養飲食紀律，提升表現。整個計劃會以位於石門的「賽馬會傑志中心」作專屬訓練基地，除了全天候人造草球場，「中大-傑志醫學運動中心」將於明年開幕，為青年球員提供專業運動醫學及營養學支援。傑志亦會為有志成為職業足球員的學員，提供制度化晉升階梯。

「傑志尖子計劃」以培訓未來香港隊和職業球員為目標，因此除能力以外，亦要求參加者有此志向及承擔。傑志會方表示，期望這學業與足球並重的教育模式、能夠獲得家長支持。傑志教練團隊會與學員就讀的學校保持良好溝通，互相配合，調節其課外活動時間安排，讓有潛質的年輕球員踏上職業足球之路。

「傑志尖子計劃」近日已進行招募，並將會於8月上旬舉行初選，隨即準備9月開始訓練。過去一個月，傑志已向多間中學、家長及學生廣納不同意見，務求讓此計劃達至盡善盡美。有意者可於傑志網頁 www.kitchee.com 作登記。計劃名額有限，額滿即止。