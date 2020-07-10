26變24　亨利首騷輸波插球員冇鬥志

「美職回歸盃」周五繼續在奧蘭多迪士尼中立場閉門舉行，由法國傳奇射手亨利執教的蒙特利爾衝擊，迎戰新英倫革命。亨利曾在季初以2比1擊敗新英倫革命，取得球季第一場勝利，不過今場結局就完全不一樣。

兩隊上半場互無記錄，全場唯一入球出現在56分鐘，新英倫革命的阿根廷前鋒古斯達禾保奧，在禁區頂左腳勁射破網，蒙特利爾衝擊最終僅負0比1，亦令亨利首嘗在美職聯落敗的滋味。比賽結束後，亨利希望球員可以展現更頑強的鬥志：「輸波唔關戰術事，主要同決心、慾望有關，令到球員有太多無壓力下嘅失誤。」

今場亦是前熱剌中場雲耶馬在美職聯的「地標戰」，28歲的雲耶馬今仗表現打足全場，可惜表現一般，未能帶領球隊獲勝。蒙特利爾衝擊下星期四早上將會迎戰FC多倫多。

此外，繼FC達拉斯因有10名球員確診退出，今季新加入美職嘅拿舒維爾抵達奧蘭多後，證實有9名球員測試逞陽性反應，成為第2支退出「回歸盃」球隊。美職聯賽會宣布原本身處A組嘅芝加哥火燄將調去B組，令留低嘅24支球隊平均分入6組，每組4隊，每組首、次名及4支最佳成績第3名出線16強。