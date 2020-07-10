歐聯抽籤　皇馬奪冠要問C朗美斯

歐聯5大豪門大混戰！周五晚（10日）歐聯8強進行抽籤，5大豪門皇馬、巴塞、拜仁、祖記同曼城陷入死亡賽程，其中13屆歐聯盟主「銀河艦隊」，若進身8強有機會遇上舊將C朗領軍嘅祖記，就算過到關亦可能喺4強撞正美斯嘅巴塞，惡戰連場。

周五晚喺瑞士進行歐聯8強抽籤儀式，搵來曾在1996及1997年連續兩屆為唔同球隊勇奪歐聯嘅保羅蘇沙做抽籤嘉賓，除咗RB萊比錫對馬體會、阿特蘭大對巴黎聖日耳門之外，另外兩場方面，由於部分16強次回合未打，分別係曼城對皇馬嘅勝方，對祖雲達斯對里昂嘅勝方，即係祖記王牌C朗有機會倒戈皇馬，而巴塞對拿玻里嘅勝方，要硬撼拜仁對車仔嘅勝方，因為拜仁首回合已贏緊3粒，即係話巴塞若晉級，佢哋嘅球王美斯好大機會惡鬥拜仁神箭羅拔利雲度夫斯基。

由於皇馬、巴塞、拜仁及祖記均贏過歐聯冠軍，曼城亦實力強橫，5大豪門全部側埋一邊，跌落死亡賽程，強強對碰好睇過戲。值得一提嘅，係歐洲足協同時抽埋4強走勢，如果皇馬同巴塞順利晉級的話，就會會師4強上演國家打吡，意味住「銀河艦隊」想捧盃，或要問過C朗同美斯先喇。

歐洲足協早前已宣布，8強至決賽都會採取單場淘汰制，全部都喺中立場葡萄牙嘅里斯本舉行，8強喺下月12至15日開打，決賽則喺下月23日於賓菲加球場開打，而原定獲得決賽主辦權嘅土耳其伊斯坦布爾，就順延至下屆決賽，至於下月7至8日歐聯重開，係先上演4場16強次回合，包括曼城主場對皇馬、拜仁主場對車路士、巴塞主場對拿玻里、祖記主場對里昂，就會喺番自己主場舉行，毋須移師中立場。