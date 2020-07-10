【特稿】5大冠軍側埋一邊　今屆歐聯有冷味

歐聯淘汰賽周五（10日）晚進行抽籤，結果出現「強強對碰」，5支前度冠軍包括皇家馬德里、祖雲達斯、巴塞隆拿、拜仁慕尼黑及車路士被編於同一條線，相反4支從未贏過歐聯嘅「新丁」巴黎聖日耳門（PSG）、阿特蘭大、RB萊比錫及馬德里體育會則處於另一條線，換言之，今屆必有一隊未曾捧過盃嘅球隊殺入決賽。由於今屆賽事改於中立場葡萄牙舉行，加上取消兩回合制，改以一場過決勝負，比賽勢必出現更多變數，爆冷機會大增。

阿特蘭大及RB萊比錫都係首次打入歐聯8強，阿特蘭大係今季意甲一路奇兵，佢哋喺各項賽事已連贏11場，包括喺球季停擺前16強兩回合計以8比4大勝華倫西亞，而且8強對手PSG因球季腰斬，已接近4個月冇正式比賽，計狀態肯定唔及阿特蘭大。萊比錫係今季德甲季軍，實力亦有番咁上下，不過首席射手添姆華拿已轉投車路士，肯定唔會代表萊比錫出戰8強，對佢哋爭取晉級有一定影響。

另一邊廂，如果皇馬、祖雲達斯喺8強碰頭，會係佢哋歐聯第22次交手，亦係C朗離開皇馬轉投祖記後、首次喺歐聯遇上舊東家。兩軍最近一次喺歐聯兩回合交手係2017/18年8強，當時皇馬兩回合計以4比3險勝晉級，並且贏得最後冠軍，達成史無前例3連霸。

拜仁、巴塞如果晉級將會喺8強交手，兩軍過去3次喺歐聯兩回合交鋒，勝出一方最終都能捧走當屆冠軍，包括2014/15年4強（巴塞勝）、2012/13年4強（拜仁勝）及2008/09年8強（巴塞勝），稱得上係真正冠軍前哨戰。