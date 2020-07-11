基奧特撻着　車仔「大」駁火

星期六賽事焦點，梗係英超賽事，錫菲聯主場對車路士。錫菲聯仲有機會爭歐聯入場券，復賽後2次對倫敦球隊，都開3球或以上，必定搶攻；車路士老將基奧特自從續約後，唔單止攞番正選，復賽後5場聯賽入3粒，腳風堅順，連同停擺前在內，車仔喺近8場聯賽，取得6勝1和僅1敗，全開3球或以上，2.5球嘅入球大更好路。

‧法達斯維

焦點賽事直播表

周六6:00pm 日職 大分三神 Vs 神戶勝利船

有線661、601

周六6:00pm 韓職 浦項制鐵 Vs 水原藍翼

無線85台

周六7:30pm 英超 諾域治 Vs 韋斯咸

Now 621、611

周六7:30pm 英超 屈福特 Vs 紐卡素

Viu TV 99台、Now 622

周六10:00pm 英超 利物浦 Vs 般尼

Now 621

周日00:15am 德附 恩高斯達特 Vs 紐倫堡

On.cc東網

周日00:30am 英超 錫菲聯 Vs 車路士

Now 621

周日01:30am 西甲 華拉度列 Vs 巴塞隆拿

Now 632、611

周日03:00am 英超 白禮頓 Vs 曼城

Now 621

周日03:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 阿特蘭大

Now 638；有線654及614台；myTV Gold 301