基奧特撻着 車仔「大」駁火
2020年07月11日 10:00
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星期六賽事焦點，梗係英超賽事，錫菲聯主場對車路士。錫菲聯仲有機會爭歐聯入場券，復賽後2次對倫敦球隊，都開3球或以上，必定搶攻；車路士老將基奧特自從續約後，唔單止攞番正選，復賽後5場聯賽入3粒，腳風堅順，連同停擺前在內，車仔喺近8場聯賽，取得6勝1和僅1敗，全開3球或以上，2.5球嘅入球大更好路。
‧法達斯維
焦點賽事直播表
周六6:00pm 日職 大分三神 Vs 神戶勝利船
有線661、601
周六6:00pm 韓職 浦項制鐵 Vs 水原藍翼
無線85台
周六7:30pm 英超 諾域治 Vs 韋斯咸
Now 621、611
周六7:30pm 英超 屈福特 Vs 紐卡素
Viu TV 99台、Now 622
周六10:00pm 英超 利物浦 Vs 般尼
Now 621
周日00:15am 德附 恩高斯達特 Vs 紐倫堡
On.cc東網
周日00:30am 英超 錫菲聯 Vs 車路士
Now 621
周日01:30am 西甲 華拉度列 Vs 巴塞隆拿
Now 632、611
周日03:00am 英超 白禮頓 Vs 曼城
Now 621
周日03:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 阿特蘭大
Now 638；有線654及614台；myTV Gold 301