安東尼奧大四喜　諾域治降班

英超尚餘3輪，排榜尾嘅「金絲雀」諾域治終於捱唔住，率先降班！英超周六早場，韋斯咸憑住米查利安東尼奧大四喜，作客以4比0大炒諾域治，亦將對方送落英冠，而韋斯咸贏波亦成功自救，以34分排16位，同降班區拉開6分，護級望見家鄉。

諾域治在英超重開後頹勢未止，今仗之前聯賽連盃賽6連敗，最大問題係攻力太弱，僅曾在英足盃對曼聯入過1球，以及上仗聯賽對另一護級份子屈福特入波，但最終輸1比2，今仗在另一場護級大戰對韋斯咸，是該隊護級最後機會，結果大敗而回，輸波後以35戰得21分排20位，距離17位嘅屈福特落後13分，提前3輪宣布降班。

開賽11分鐘，韋斯咸憑角球攻勢，由米查利安東尼奧門前撞射破網打開紀錄，這位英格蘭攻擊球員成為諾域治噩夢，完半場補時期間，米查利安東尼奧再建一功，韋斯咸半場領先2比0返入更衣室。

易邊後諾域治並無起色，韋斯咸繼續進迫，於54及74分鐘再轟入2球，個人獨建4功，協助韋斯咸大勝4比0全取3分，在季中莫耶斯接手後扭轉頹勢，護級在望。

同晚另一場，屈福特憑隊長迪尼射入2個12碼，以2比1擊敗半場領先嘅紐卡素，與韋斯咸同積34分，計算得失球差後排17位。