車路士慘吞3蛋！曼聯贏波即入前4

車路士喺周日(12日)凌晨英超遭遇滑鐵盧，作客0比3大敗於錫菲聯腳下，爭前4位置陷入被動，一旦李斯特城及曼聯今輪一齊贏波，車路士就會跌落第5位，隨時無緣下屆歐聯。

車仔今場鋒線死火之餘，防線更加錯漏百出，開波18分鐘，門將阿列沙巴拿加未能接實個波，被錫菲聯前鋒麥哥迪克補射入網。轉個頭錫菲聯嘅安達史堤芬斯左路傳中，由賓奧斯邦頂入，車仔成班防線球員得個睇字。

踢到比賽末段，車仔後衞魯迪格回防失位，喺禁區內解圍不遠，變相「助攻」對手，麥哥迪克再次「執雞」射入，個人梅開二度。

今場波係車路士繼開鑼戰0比4不敵曼聯之後，今季英超第2大敗仗，車仔踢35場聯賽失咗49球，平均每場失1.4球，成為球隊自1996/97年球季以來，最多平均失波數字一季，領隊林柏特真係要好好諗下點執番好條防線。

最令林柏特痛頭係車路士爭前4位置陷入被動，雖然車仔目前分別領先第4位李斯特城1分，以及多曼聯2分，但車仔踢多1場，換言之只要李斯特城於周一(13日)凌晨作客擊敗般尼茅夫，以及曼聯周二(14日)凌晨主場贏修咸頓，車路士就會跌落第5位。

車仔今場失分最大得益者一定係曼聯，紅魔鬼近期一直排第5位，依家終於有機會一舉超前殺入前4，奪取下屆歐聯入場券。