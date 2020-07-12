C朗補時拯救祖記！28場入28球平60年紀錄

C朗又做救世主，喺周日(12日)凌晨意甲大戰，射入2球12碼，包括補時建功，協助祖雲達斯喺主場兩度落後之下，驚險逼和阿特蘭大2比2。C朗今季意甲上陣28場，射入28球，成為自1960年嘅施禾里之後，首位單季聯賽入波達28球嘅祖記球員。

祖雲達斯今場陷入苦戰，開賽16分鐘，就被阿特蘭大前鋒杜雲沙柏達射破大門，其後祖記前鋒保羅戴巴拿傳波省中位於禁區內嘅迪魯恩手部，球證吹罰12碼，由C朗射入。

踢到80分鐘，阿特蘭大由馬利路夫斯基入波領先2比1，眼見祖記就快被打破今季主場不敗之後嘅時候，阿特蘭大前鋒路爾斯梅利爾喺禁區內犯手球，又被球證吹罰12碼，再由C朗射入扳平2比2。

C朗今季11次主射12碼全部命中，同拉素前鋒恩莫比尼並列今季歐洲5大聯賽入12碼最多嘅球員。C朗喺意甲射手榜只落後「一哥」恩莫比尼1球，大有機會反超前。由於第2位拉素1:2不敵薩斯索羅，祖雲達斯將榜首領先優勢拉開至8分。

另外，阿特蘭大和波後，各項賽事11連勝斷纜，但都有「安慰獎」，因為杜雲沙柏達今場入波，令阿特蘭大成為意甲近68年以來，首支有3位球員單季入到15球或以上嘅球隊，包括杜雲沙柏達入15球、伊利錫入16球、路爾斯梅利爾入17球。對上一隊有3位球員單季意甲入波「15+」，正係1951/52年球季嘅祖雲達斯。