對住般茅　華dee入波掂唔掂？

英超周日尾場上演，般尼茅夫主場對李斯特城，般尼茅夫復賽後，5場聯賽只得1分，目前排聯賽榜尾3，降班危機愈黎愈大。

李斯特城近況亦唔好得幾多，復賽後5場聯賽只贏1場，已經被車路士追過跌落第4位，能否取得下屆歐聯入場券仲係未知數。

睇番李斯特城近5場聯賽作客僅入3球，當中4場總入球開2球或以下，呢場預計入波唔會多，捧中位數2.5球細好路。

名家：笛子波童

焦點賽事直播表

周日5:00pm 日職 清水心跳 Vs 大阪飛腳

有線661、601

周日6:30pm 日職 橫濱水手 Vs FC東京

有線662、602

周日7:00pm 英超 狼隊 Vs 愛華頓

621

周日8:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 伊巴

632

周日9:15pm 英超 阿士東維拉 Vs 水晶宮

621

周日11:15pm 意甲 熱拿亞 Vs 史帕爾

Now 638、有線654及614；myTV Gold 301

周日11:30pm 英超 熱刺 Vs 阿仙奴

621、611

周一1:30am 西甲 雷加利斯 Vs 華倫西亞

ViuTV 99、Now 632

周一2:00am 英超 般尼茅夫 Vs 李斯特城

Now 621

周一3:45am 意甲 拿玻里 Vs AC米蘭

Now 638、有線654及614；myTV Gold 301

周一4:00am 西甲 西維爾 Vs 馬略卡

Now 632