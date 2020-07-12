對住般茅　華dee入波掂唔掂？

2020年07月12日 11:00
  • 東網電視
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    周一2:00am 英超 般尼茅夫 Vs 李斯特城
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    英超周日尾場上演，般尼茅夫主場對李斯特城，般尼茅夫復賽後，5場聯賽只得1分，目前排聯賽榜尾3，降班危機愈黎愈大。
    李斯特城近況亦唔好得幾多，復賽後5場聯賽只贏1場，已經被車路士追過跌落第4位，能否取得下屆歐聯入場券仲係未知數。
    睇番李斯特城近5場聯賽作客僅入3球，當中4場總入球開2球或以下，呢場預計入波唔會多，捧中位數2.5球細好路。
    名家：笛子波童
    焦點賽事直播表
    周日5:00pm 日職 清水心跳 Vs 大阪飛腳
    有線661、601
    周日6:30pm 日職 橫濱水手 Vs FC東京
    有線662、602
    周日7:00pm 英超 狼隊 Vs 愛華頓
    621
    周日8:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 伊巴
    632
    周日9:15pm 英超 阿士東維拉 Vs 水晶宮
    621
    周日11:15pm 意甲 熱拿亞 Vs 史帕爾
    Now 638、有線654及614；myTV Gold 301
    周日11:30pm 英超 熱刺 Vs 阿仙奴
    621、611
    周一1:30am 西甲 雷加利斯 Vs 華倫西亞
    ViuTV 99、Now 632
    周一2:00am 英超 般尼茅夫 Vs 李斯特城
    Now 621
    周一3:45am 意甲 拿玻里 Vs AC米蘭
    Now 638、有線654及614；myTV Gold 301
    周一4:00am 西甲 西維爾 Vs 馬略卡
    Now 632