初嘗聯賽捧盃滋味　韋婉婷想繼續變得更強

效力阿爾巴尼亞女足班霸維拉斯尼亞（Vllaznia）的香港女足代表韋婉婷，周六（11日）於聯賽煞科戰再獲正選上陣機會，最終幫助球隊以4比1擊敗Tirana AS，以一場勝仗為今季聯賽征途劃上句號。賽後捧盃儀式，「韋婉」終於有機會染指聯賽冠軍獎盃，更為加盟以來自己的表現和成長作終結。

維拉斯尼亞上輪聯賽取勝後已經提前鎖定冠軍，今仗煞科戰於可容納逾萬人的維拉斯尼亞男足主場Loro Borichi Stadium作賽，再次獲得正選上陣機會的韋婉婷，上陣約45分鐘於半場休息時被換出。早前比賽由進攻中場被調至右前鋒位置後，「韋婉」成功找到自己心儀的位置，煞科戰繼續出任右前鋒的她，亦表示自己在該位置上表現得更加得心應手：「開波打右前鋒位置，整體嚟講喺呢個位比較舒服，表現比較自然。」加盟後6場比賽都以正選身分上陣，這段經歷一步一腳印，「韋婉」看見自己進步的同時，亦發現不少需要改進的地方：「對比起第一場上陣，自己同隊友嘅默契係多咗，但係同時都發現有困難嘅位，究竟應該要點樣去將我擅長嘅嘢融入球隊，對球隊更好。」

賽後球隊舉行捧盃儀式，接過冠軍獎牌的「韋婉」未敢邀功，謙稱球隊整季的出色發揮，才是成功衞冕聯賽的主因：「球隊本身一直都踢得好好，我都係加入佢哋，做佢哋嘅一份子。」作為聯賽冠軍，維拉斯尼亞已鎖定下季歐聯資格，而完成今季所有聯賽賽事後，球隊接下來還要應付了另個一項國內盃賽賽事。至於「韋婉」下季能否繼續留效維拉斯尼亞征戰歐聯，一直備受關注，賽後她亦交代和球隊的續約情況：「呢樣嘢（續約一事）一路有同球會傾開，大家都有共識，係完咗賽季後先會再討論。」她不忘感謝香港球迷和傳媒的關心，更表示有進一步消息就會作出通知。