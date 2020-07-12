【有片】黑仔王！基沙文近門失機仲傷埋

巴塞隆拿喺周日(12日)凌晨西甲，本來唔止贏1球，但因為1位「敗家仔」搞到買咗巴塞讓球客勝嘅賭仔見財化水。呢位「敗家仔」就係基沙文，佢離門6碼正中位置，無人看管之下，竟然「世紀大撻Q」漏走個波，白白浪費1次入波黃金機會，基沙文之後仲受傷，將缺陣今季餘下2場西甲。

當時踢到19分鐘，尼爾遜施美度於右路快放，以地波傳中，基沙文後上衝到小禁區邊應接，周圍冇人防守佢。點知呢位法國射手第一時間起腳射門，卻踢中唔應個波，皮球喺腳邊漏走，認真失禮。

如果基沙文入咗呢1球，巴塞已經領先2球，難怪網民都寸佢對眼係咪有問題，搞到眼腳唔協調，定係近視冇戴隱形眼鏡比賽。

基沙文踢完上半場就被換走，由蘇亞雷斯入替，賽後教練史坦恩表示，基沙文當時感到肌肉不適，自己要求換離場，呢位29歲前鋒將缺陣今季西甲餘下2場比賽，包括主場對奧沙辛拿、作客對艾拉維斯，至於能否8月復出踢歐聯，仍然係未知之數。

巴塞上年夏天用1.2億歐元(約10億港元)向馬體會買斷基沙文份合約，但佢表現一直未如理想，喺聯賽只入9球，仲少過皇馬後衞沙治奧拉莫斯，已多次傳出巴塞打算出售基沙文「止蝕」，但佢依家受傷，睇怕巴塞都好難搵到買家。