匈牙利頒布防疫禁令　F1車手違反隨時踎監

F1新賽季剛剛展開，匈牙利政府頒布新防疫措施，要求出戰匈牙利站的所有英國車隊及成員，都要遵守協議，禁止離開賽道或所屬酒店，如有違反禁令除了罰款之外，甚至有機會要受牢獄之苦。

目前賽季正於奧地利進行第二站賽事，而結束今站之後則會轉戰匈牙利，在7月17至19日爭逐第三站賽事，但匈牙利政府為防止比賽期間造成新冠肺炎病毒的傳播，對車隊及車手的防疫措施更嚴格，他們的新規定以針對英國及非歐盟國家，主要都是英國車隊，畢竟英國疫情嚴重，當然英國著名車手「黑帝」咸美頓也是被受關注。

新規定入境匈牙利的英國車隊及車手將被禁止離開匈牙利賽道或酒店，如果沒有比賽就必須留在酒店，不能使用公共交通及租車，否則將會被罰13000英鎊，甚至要入獄。目前，F110支車隊當中有7支車隊的工廠都在英國境內。咸美頓對此規定表示:「我都是剛剛才知道，但對我沒有太大影響。」

另外，國際汽聯近日確認，最近在7月3至9日期間為4566位包括車手、車隊及其他工作人員進行了新冠肺炎病毒測試，當中所有檢測結果都為陰性，而賽會亦將新賽季的賽程上，增加兩站至總數10站，包括是9月13日首次在意大利的Mugello賽道，以及9月27日在俄羅斯索契上演。

目前賽季正在奧地利進行第二站，爭取衞冕總冠軍的咸美頓駕着平治戰車在排位賽，最後時刻再次刷新全場最快圈速的1分19秒273，將於稍後的正賽以頭位出賽。

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